GdS | Barella gela l’Inter: “Ci sono state offerte ma preferisco la…”

Barella intervistato dalla Gazzetta dello Sport

Il centrocampista del Cagliari, Niccolò Barella, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il talento ha parlato in merito al suo possibile futuro lontano da Cagliari, preferendo la Premier alla Serie A. L’Inter è stata una delle squadre che ha monitorato con molta insistenza la situazione del mediano.

Barella: 21 anni, già una figlia di 17 mesi e una moglie Federica, non le sembra di essersi perso il meglio dei 20 anni?

“No, avevo l’idea fissa di farmi una famiglia. Se devo divertirmi qualche volta, ci sono i nonni, ma sono felice così. Prima o poi mi regalerò una bella casa, con giardino e piscina. Il mio sogno, assieme a quello di conoscere Le Bron James”.

Una casa a Cagliari?

“Sì, certo”.

Ma prima o poi dovrà andar via. L’hanno data in tante squadre, ie- ri addirittura al Milan. Ma l’offer- tona non è arrivata.

“Il mercato lo fa il presidente. Ci sono state delle offerte e il Cagliari le ha rifiutate. Non entro nelle valutazioni. Ma sono contento di essere rimasto nella squadra per cui tifo. Quest’estate ero un po’ arrabbiato perché non mi riuscivano le cose come volevo”.

Chiarisca: se dovesse scegliere tra A e Premier?

“Dico Premier per come interpretano la partita. E poi sono tutti nervosi come me”.

Fonte: Gazzetta dello Sport