(GdS) Barcellona, dopo Suarez i blaugrana perdono un’altra stella

Barcellona, niente Inter per Umtiti

Si sta complicando ogni giorno di più per il Barcellona la doppia sfida all’Inter in Champions League. Oltre all’ormai conclamata assenza di Luis Suarez, Valverde dovrà fare i conti con l’assenza di Umtiti, pilastro della difesa catalanza insieme a quel Gerard Piqué che nel 2010 gelò il sangue a molti interisti con il gol dell’1-0 al Camp Nou. Gol, purtroppo per i blaugrana, del tutto vano.

Anche il Tottenham non se la sta passando benissimo. Eriksen non sta bene, Alli sta continuando ad avere problemi muscolari alla coscia. E, come se non bastasse, i londinesi dovranno fare i conti con l’assenza di Vertonghen. Inizialmente sembrava potesse recuperare, poi ha avuto alcuni problemi che hanno allungato i tempi di recupero fino a dicembre.

Non sarà facile quindi per le rivali europee nerazzurre avere la meglio sull’Inter. L’Inter infatti è in salute e può contare su tutti gli effettivi. Solo Brozovic sta avendo qualche problema, oltre alla cautela con la quale deve muoversi Vrsaljko, ma per il resto sono tutti al top.

Le condiziodi di Brozovic

Come detto, Brozovic non sta benissimo. Non a caso infatti ha saltato la trasferta di Ferrara contro la Spal e non ha risposto alla convocazione del ct Dalic. Si parlava di un problema muscolare di poco conto, e così pare essere. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport infatti il croato dovrebbe essere a disposizione per le sfide contro Milan e Barcellona.

Per quanto riguarda Vrsaljko e D’Ambrosio (infiammazione al ginocchio), non dovrebbero esserci problemi di sorta. Se per Marcelo c’è la possibilità che salti almeno il derby, i due terzini destri invece saranno sicuramente a disposizione.