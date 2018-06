(GdS) Ausilio ancora al lavoro per le plusvalenze: servono altri…

Ausilio ancora al lavoro per le plusvalenze

Ausilio è stato molto impegnato in queste ultime ore per l’affare Nainggolan. Questo è stato un grande colpo per l’Inter che ha sicuramente reso felice il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti. I due infatti hanno un rapporto speciale, che si è consolidato negli anni vissuti insieme a Roma. Entrambi non vedono l’ora di lavorare nuovamente insieme e di rendere felici i tifosi nerazzurri.

Archiviata questa trattativa, adesso è tempo per il ds nerazzurro di tornare a concentrarsi sull’obiettivo plusvalenze. Obiettivo per la verità sostanzialmente raggiunto, che però necessita di ulteriori sforzi in questi ultimi giorni di giugno. Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

L’emigrazione di massa partita dal settore giovanile nerazzurro non accenna a placarsi. Anzi, un altro talento sarebbe al passo d’addio, secondo la rosea. Stiamo parlando di Jens Odgaard, talentino danese arrivato in nerazzurro l’estate scorsa. Reduce da una buona stagione nella cantera interista, avrebbe attirato su di sè le attenzioni del Bologna. In caso di cessione, l’Inter si cautelerebbe con il diritto di recompra, che sta inserendo in tutti gli affari fatti con i suoi giovani.

C’è anche un acquisto

Ausilio ha reso sostanzialmente Interello un deserto con tutte le cessioni di questi giorni. La Gazzetta dello Sport però ha svelato che il ds nerazzurro è pronto anche a un colpo in entrata. Si tratta del 17enne trequartista Samuele Mulattieri, talento cristallino in forza allo Spezia. La primavera nerazzurra quindi ripartirà da lui.

Inoltre sono in arrivo dal Genoa Salcedo e Serpe, prelevati in prestito nell’ambito della doppia operazione Radu Valietti (13 milioni di plusvalenza, ndr). Il ds nerazzurro però è ancora occupato sul fronte cessioni per rispettare i paletti del ffp. Mancano infatti pochi milioni di euro – meno di dieci -, che Ausilio conta di racimolare in questi ultimi cinque giorni. Dal primo luglio poi si occuperà di continuare a rinforzare la prima squadra e la primavera, per continuare a fare incetta di titoli giovanili.