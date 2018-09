(GdS) Asamoah scalza Dalbert, Spalletti ha una novità, sarà sacrificato…

Il tecnico dell’Inter ha sciolto gli ultimi dubbi

Secondo la Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti sembra aver deciso la formazione titolare per la sfida contro gli emiliani. “Asamoah si rimette in moto. L’Inter cerca la prima vittoria in campionato e al Dall’Ara non cambia l’assetto che domenica sera a San Siro ha fatto bene almeno per un tempo, con D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar davanti a Handanovic”.

Spalletti ha una novità certa: Nainggolan, ma sarà sacrificato Politano

Secondo la rosea, “L’unica novità certa è il debutto di Radja Nainggolan accanto a Ivan Perisic e dietro a capitan Maurito Icardi. Il sacrificato sarà Matteo Politano: la fantasia e la qualità dell’ex Sassuolo potrebbero servire a partita in corso. Ancora panchina per Lautaro Martinez, anche lui pronto a subentrare nel caso in cui il Ninja non ce la facesse a giocare tutti i 90’.

Nella linea a 4 di centrocampo, Asamoah è tornato in pole position per vestire una maglia da titolare: il ghanese ieri mattina si è allenato con i compagni prima della partenza per Bologna.

Spalletti dovrebbe preferirlo a Dalbert: il brasiliano non ha convinto nelle prime due uscite, i muscoli e la corsa di Kwadwo danno più affidabilità anche se per colpa della botta alla caviglia di domenica scorsa il suo lavoro con il gruppo in questa settimana è stato minimo.

Fonte: Gazzetta dello Sport