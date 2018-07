Argentina che nome!

Sognare non costa nulla e questa volta l’Argentina è pronta al vero colpo. Dopo il deludente e caotico Mondiale, l’era di Jorge Sampaoli è ormai terminata, o meglio, forse non è mai cominciata. Se non ci fosse stata la maxi penale da 16 milioni di Euro, l’esonero sarebbe gia aveenuto.

Intanto, la Federazione sudamericana pensa ad un nome clamoroso per la nuova panchina. So tratta di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City noto per il tiki taka e per l’abilità nella gestione di fuoriclasse.

Con lui si metterebbe ordine all’interno dello spogliatoio e si eliminerebbero i giochi di gruppo messi a segno da tanti senatori. La notizia arriva direttamente da Pablo Cecchini, giornalista del quotidiano argentino TN Deportivo, secondo il quale la Federcalcio argentina sarebbe pronta a offrire a Guardiola un contratto di quattro anni da 12 milioni.

Missione Qatar 2022, quindi, con la collaborazione di Torneos,emittente televisiva proprietaria dei diritti TV della Nazionale fino al 2030. Un po’ come se la Rai pagasse lo stipendio del ct della Nazionale italiana…

Un’ipotesi che dopo la probabile operazione Ronaldo Juve potrebbe davvero scuotere il mondo del calcio. Il tecnico spagnolo ha lavorato già con Mascherano, Messi e attualmente ha in rosa anche Aguero.