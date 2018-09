(GdS) Allarme Skriniar: rinnovo a rischio. Il motivo

Suona l’allarme in casa Inter. La permanenza di Milan Skriniar a rischio. I motivi.

L’Inter deve pensare in questo momento al campo, ma anche a quello che accade fuori. Il calciomercato, da questo punto di vista, non dorme mai. La posizione di Milan Skriniar, ad esempio, è tutta da valutare per il futuro. Valutazioni da fare subito.

Skriniar rischia di dover lasciare l’Inter. Il giocatore rifiuta l’adeguamento contrattuale.

Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, l’Inter e Skriniar starebbero lavorando ad un sostanzioso ritocco dell’ingaggio del difensore slovacco, il cui contratto scade nel 2022. La società nerazzurra vorrebbe aumentargli lo stipendio annuale da 1,7 milioni a 2,5 milioni netti. Ma, stando a quanto filtra, il suo agente avrebbe risposto picche, pretendendo un ingaggio da almeno 3 milioni.

Tutto ciò potrebbe scatenare in poco tempo l’arrivo di offerte dall’estero. Su tutti il Manchester United, pronto ad offrire una cifra che si aggira sui 65 milioni di euro nella prossima sessione di mercato. Distanza tra l’Inter e Skriniar. Una grana di cui tenere conto.