(GdS) Ahi Ahi Tottenham, assenze pesanti: ecco di chi si tratta

Tottenham, LLoris out

Il Tottenham sarà impegnato in due partite davvero complicate a cavallo tra l’imminente weekend e martedì prossimo. Già perché dovrà affrontare in rapida successione Liverpool e Inter, non proprio due ultime arrivate. E ciò che alzerà ancor di più il già notevole tasso di difficoltà delle due sfide, saranno le pesanti assenze con le quali Pochettino dovrà fare i conti.

Partiamo dalla prima, anzi, dalla numero 1, o meglio, dal numero 1 Hugo Lloris. Il portierone campione del mondo con la Francia ai recenti mondiali di Russia non ci sarà sicuramente. Il motivo? Lo riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Il francese starà fuori qualche settimana dopo il problema muscolare accusato alla coscia nel match contro il Manchester United”.

Una buona notizia per l’Inter, pessima però per i londinesi. Tra l’altro, per l’ex Lione non è certo un periodo felice. Una ventina di giorni fa è stato beccato dalla polizia inglese guidare in stato d’ebbrezza e sforando di molto il limite di velocità. Risultato? Multa da 50mila sterline e patente ritirata. Ha avuto momenti decisamente migliori.

Alli rischia

Per un Lloris sicuramente out, il Tottenham sta facendo di tutto per recuperare la stellina della squadra: Dele Alli. Il trequartista inglese è alle prese con un infortunio muscolare accusato con la sua nazionale. Pochettino spera di averlo a disposizione contro l’Inter, ma al momento, secondo la Gazzetta dello Sport, le probabilità sono davvero minime.

I londinesi comunque sono una squadra di enorme talento, in grado di fronteggiare l’assenza del trequartista inglese. Possono, infatti, contare su Lamela, magari spostando Eriksen al centro, sull’ex PSG Lucas Moura. Insomma, batterli sarà davvero dura in ogni caso. E poi c’è lui, Harry Kane, che non ha certo bisogno di presentazioni.