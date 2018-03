(GdS) A San Siro in più di sessantamila ad aspettare il Napoli

San Siro torna a superare la soglia dei sessantamila spettatori

Dopo un periodo difficile anche il supporto del mondo nerazzurro stava facendo fatica. Contro il Napoli, però, dovrebbe essere superata di nuovo la soglia dei sessantamila spettatori a San Siro. Resterà chiuso il terzo anello. Allo stadio anche Zhang JR

Il match di questa sera contro il Napoli ha risvegliato l’interismo. Dopo un periodo difficile iniziato, più o meno, a dicembre è arrivato il momento di rinascere. Contro la squadra di Maurizio Sarri il pareggio non sarà un risultato accettabile perché: la Roma ha vinto venerdì contro il Torino e la Lazio oggi contro il Cagliari parte ultrafavorita. L’Inter non può permettersi di veder scappare le proprie rivali per la corsa alla Champions. Ecco che, quindi, in occasione dei 110 anni di Inter San Siro torna a riempirsi per incoraggiare i propri giocatori.

La festa dei 110 anni ed un ospite speciale

La celebrazione dei 110 anni non sarà nulla di eccezionale. Ci saranno dei giochi di luci all’esterno e due coreografie all’interno (una della curva Nord e l’altra nel primo settore arancio).

L’ospite speciale, a parte i giocatori coinvolti nella Hall of Fame, sarà Maicon. Il terzino brasiliano eroe del triplete sarà a San Siro per ricevere la propria maglia di Inter Forever, la squadra delle leggende nerazzurre.