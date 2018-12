Gattuso e quelle clamorose dichiarazioni sull’Inter e sulla… Champions

Alla vigilia della sfida casalinga contro il Torino, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso ha commentato Juventus Inter. L’allenatore del Milan, dal canto suo si è detto impressionato dalla prestazione dei cugini. Effettivamente, per più di un’ora i nerazzurri sono riusciti a tenere testa ad una delle squadre più forti del momento e soprattutto tra le favorite per la vittoria della Champions League.

Gattuso: “Firmerei per arrivare quarto alle spalle dell’Inter”

“L’Inter ha fatto una grandissima partita, mi ha impressionato. Non sono per gufare, non mi piace anche perché poi ti si ritorce contro. Per noi deve essere uno stimolo stare attaccati a loro, il mio obiettivo però non è arrivare davanti all’Inter ma arrivare in Champions. Metterei una firma per arrivare quarto alle spalle dell’Inter“. Parole sicuramente sorprendenti che testimoniano la voglia del Milan di ritornare in Champions League prima possibile. In fin dei conti, che si arrivi secondi o che si arrivi quarti cambia ben poco. In ogni caso si conquisterebbe l’accesso diretto alla Champions League senza dover passare alcun preliminare come accadeva fino a qualche anno fa. Questo il club rossonero lo ha ben chiaro in mente e lotterà con le unghia e con i denti fino all’ultima giornata per regalare ai propri tifosi la qualificazione alla competizione più ambita del mondo.