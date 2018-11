Gasperini: “L’Inter sta facendo un buon lavoro ma c’è un problema”

L’analisi di Gasperini dopo la vittoria dell’Atalanta sull’Inter

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Radio Rai Uno nel corso di “Radio Anch’io Sport”: “Bergamo è un campo difficile per tutte le squadre e quando vengono le grandi c’è un attenzione e un’atmosfera particolari che permettono ai calciatori di fare prestazioni come quella di ieri. Rischiato di non chiudere il match? Io ero molto preoccupato. Quando c’è stato il rigore all’inizio del secondo tempo, mi pareva incredibile di essere 1-1 dopo il primo tempo che avevamo giocato. Lì è stata la forza della squadra: aver continuato a giocare nonostante il pari”.

“Gagliardini? Ieri non è stata la migliore partita un po’ per tutta la squadra e ha sofferto anche lui. La domenica prima aveva fatto due gol. Lui è un po’ l’esempio di come i giocatori che escono da Bergamo dopo aver fatto così bene, quando arrivano in queste piazze hanno probabilmente bisogno di un’ulteriore maturazione”.

“Cosa andò male all’Inter? Erano altri momenti, sono passati molti anni. Non era forse il momento giusto per arrivare su quella panchina. Adesso stanno facendo un buon lavoro. Spalletti ha dato continuità ai risultati. Non si può dire che non c’è continuità. Juve e Napoli le vincono tutte e anche quando fai un buon percorso come quello interista, è difficile da valutare se si paragona a quello dei bianconeri e degli azzurri“.