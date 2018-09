Gagliardini, prova non sufficiente con la Nazionale: ecco i voti dei quotidiani

Prova incolore per Gagliardini, ecco i voti per il nerazzurro

Nella prima gara di Nations League tra Italia e Polonia, terminata 1-1, prestazione abbastanza scadente del centrocampista nerazzurro Roberto Gagliardini. Ci si aspettava una buona prestazione dell’ex Atalanta, che ha invece deluso.

Ad attestarlo anche la pagella da parte de La Gazzetta dello Sport che valuta la prova con un 5,5: “La mezzala spettacolare di Gasp non c’è più, in cambio un gregario con modesta personalità che salva di fisico. Se però non reagisce di testa…”.

Stessa valutazione fatta da parte del Corriere dello Sport. Anzi, anche peggiore. Per il quotidiano Gagliardini si attesta su un 4,5 come voto in pagella per il centrocampista nerazzurro. Questa la dura spiegazione: “Si fa trovare spesso fuori posizione, galleggia come una boa nel mare azzurro”.

Dura reazione di Ravezzani dopo il primo tempo: “Gagliardini è inadeguato”

“Bernardeschi e Balotelli i peggiori e non si capisce perché Mancini non sia partito con Chiesa e Immobile (o Belotti). Gagliardini inadeguato e Jorginho insignificante. Bene solo i 2 centrali e Donnarumma”. Ha commentato così Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, il primo tempo di Italia-Polonia, esordio degli azzurri nella Nations League.

Questa la sintesi di una serata non proprio da ricordare per l’ex centrocampista dell’Atalanta.