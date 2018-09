Gagliardini fuori dalla lista Champions: la spunta Candreva

Lista Champions League: Spalletti lascia a casa Gagliardini, Joao Mario e Dalbert

Luciano Spalletti ha finalmente deciso chi potrà scendere in campo in Champions League. Dopo varie ipotesi e ripensamenti, il tecnico nerazzurro ha scelto che Gagliardini, Dalbert e Joao Mario non faranno parte delle gare valide per la Coppa. Quest’ultimo, sul piede di guerra con la dirigenza nerazzurra era tra gli esclusi scontati. Dalbert, invece, non ha ancora convinto Spalletti mentre l’ex Atalanta è la vera sorpresa. Se in un primo momento si parlava di Candreva come escluso dalla lista, la prestazione contro il Bologna ha ribaltato la situazione. L’ex Lazio si giocherà un posto da titolare già nella prima gara contro il Tottenham a San Siro il 18 settembre. C’è chi avrebbe preferito che Gagliardini potesse giocare in Champions viste le ottime prestazioni in questo inizio di campionato ma, forse, l’esperienza e la determinazione di Candreva hanno convinto Spalletti. Salvo anche Boja Valero che si è giocato le ultime chance proprio con l’ex Atalantino viste le quotazioni in salita di Candreva. Malumori, o entusiamo, a parte, solo dopo la prima gara contro gli inglesi si potrà dare ragione o torto a Spalletti. Intanto Gagliardini è pronto a farsi rimpiangere in Europa mettendosi in mostra in campionato, come già fatto.