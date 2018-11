Roberto Gagliardini ha commentato la sconfitta di oggi, il centrocampista nerazzurro ha spiegato che cosa è successo

L’ex di turno Roberto Gagliardini ha commentato la sconfitta subita dall’Inter. Un match dove i nerazzurri non sono riusciti a mettere in pratica le situazioni di gioco preparate in settimana, come spiegato dal centrocampista.

“Abbiamo fatto troppi errori, sapevamo come avrebbe giocato l’Atalanta ma non abbiamo messo in campo quel che abbiamo provato in allenamento. Fare possesso contro i bergamaschi non è semplice ma abbiamo sbagliato davvero troppo, facilitando il loro gioco. Questa sconfitta deve essere solo un incidente di percorso, dobbiamo analizzare quel che abbiamo sbagliato oggi e poi dopo la sosta, contro il Frosinone, dovremo subito rimetterci in carreggiata”, questo il commento di Gagliardini.

