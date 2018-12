Roberto Gagliardini ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport, dal palo colpito che poteva cambiare la storia, a quello in cui deve migliorare l’Inter

Un palo che poteva cambiare le sorti del match, Roberto Gagliardini ha sfiorato la rete del vantaggio nerazzurro al 29°. Sfortuna per il centrocampista dell’Inter, questione di centimetri.

Nel dopo partita, Gagliardini ha parlato a Sky Sport. Ecco il suo commento: “Abbiamo sofferto solo a fine primo tempo e abbiamo mancato due occasioni importanti che squadre come la Juventus non perdonano. Usciamo senza punti ma con la consapevolezza che possiamo fare tanti punti e vedere poi a marzo o aprile dove saremo”.

Continua il centrocampista: “Volevo metterla in diagonale e lì è andata, c’è anche un po’ di sfortuna magari. Magari calciando forte sul primo palo lo avrei sorpreso”.

“Ora come ora ci serve continuità nei 90 minuti, esprimere un buon gioco come facciamo per spezzoni di partita e non per tutto il match. Dobbiamo essere più bravi a capire le situazioni”, così conclude il centrocampista nerazzurro.