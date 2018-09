Inter Champions: il ruolo giocato dai prezzi

(Inter Champions) Tuttosport oggi torna sulle scelte che l’Inter si è trovata costretta a compiere dal FFP sulla composizione della lista per la Champions.

“Roberto Gagliardini paga sulla sua pelle i limiti ai quali l’Inter deve sottostare in tema di FPF. Il centrocampista non è stato inserito nella lista Champions dell’Inter a causa del suo prezzo d’acquisto da parte della società nerazzurra, che lo ha prelevato per 28 mln dall’Atalanta”.

Secondo il quotidiano torinese, l’ex atalantino faceva parte di un ristrettissimo team di giocatori, insieme a Skriniar, Vecino e Nainggolan, che sono entrati nella valutazione della società a causa del loro prezzo d’acquisto.

Gagliardini è rimasto ovviamente deluso dall’opzione “ ma è anche consapevole di non avere colpe in quanto la matrice della decisione non è di tipo tecnico, bensì regolamentare-economico”.

Il primo ad offrire il proprio sostegno a Gagliardini oggi è stato Steven Zhang con una simpatica pacca via social.

La speranza di Gagliardini ( e di tutto l’ambiente nerazzurro, primi tra tutti i tifosi) , è che l’Inter possa superare il girone. A gennaio infatti le liste per la seconda fase della Champions dovranno essere rinnovate e quello potrebbe essere il momento della rivincita per il centrocampista nerazzurro.

Fonte Tuttosport