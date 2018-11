Gabigol svela il suo futuro: “Difficile che io possa…”

Gabigol svela il suo futuro

L’attaccante brasiliano Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, ha parlato in conferenza stampa in merito al suo futuro. Il prestito con la sua squadra attuale, il Santos, scadrà al termine dell’anno, il 31 dicembre. Da quel momento in poi il giocatore tornerà ad essere nerazzurro, salvo differenti accordi. Barbosa ha confermato in conferenza stampa che sarà molto diffiile un suo ritorno.

Le parole di Gabriel Barbosa

“Trovo difficile il fatto che io possa rimanere. La mia volontà era quella di tornare dopo un anno fermo, in modo da poter tornare al mio livello. Ora le cose sono cambiate, sono arrivati altri giocatori. In ogni caso si vedrà più avanti”.

Fonte: Globo