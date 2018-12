Gabigol sorprende tutti: il brasiliano ha deciso dove giocare in futuro

Futuro ancora incerto per Gabriel Barbosa alias Gabigol. Lui vorrebbe rimanere in Brasile, ma l’Inter al momento non è d’accordo. L’intenzione del club meneghino, infatti, sarebbe quella di girare l’attaccante in prestito a qualche club europeo, in modo tale da poterlo visionare da più vicino. Come ormai noto, il prestito del classe ’96 al Santos scadrà il prossimo 31 dicembre, e né l’Inter né il club brasiliano hanno intenzione di rinnovare tale prestito.

Il motivo è semplice: il Santos non piò più permettersi di pagare parte di stipendio ad un calciatore che percepisce ben 3 milioni di euro netti. Inoltre, l’Inter non ha più intenzione di continuare a pagare un calciatore di cui non si usufruisce. Per questo motivo, l’avventura di Gabriel Barbosa al Santos è ormai agli sgoccioli. Su di lui ci sarebbe l’interesse del Crystal Palace, ma le dichiarazioni del calciatore ad ESPN Brazil hanno spiazzato tutti.

Gabigol: “Mi piacerebbe molto giocare nel Flamengo”

«Stavo nella mia squadra del cuore, ma ho un contratto con l’Inter e a gennaio tornerò lì. Adesso voglio pensarci con calma, e dirò loro che voglio un posto dove essere felice. Ma la questione deve essere risolta in fretta. Nemmeno io so cosa succederà, anche se qui sento l’affetto della gente. Mi piacerebbe molto giocare nel Flamengo, ma non so quando succederà, ho un contratto con l’Inter, quindi a gennaio torno in Italia e parlerò con i dirigenti». Queste le parole del giovane attaccante brasiliano che sembrano destinate a stravolgere i piani del club interista.