Gabigol smuove il calciomercato Inter: tra ritorno e nuova esperienza

Gabigol dal futuro incerto. Il fantasista dell’Inter tornerà alla base a dicembre. Ma spunta un’altra ipotesi di calciomercato.

Si studiano le mosse in prospettiva uscite. L’Inter, da grande società, può e deve cominciare a ragionare in questo senso. Tra i tanti impegni sul campo, fuori dal campo c’è da definire, di comune accordo tra dirigenza e giocatore, il futuro di Gabigol. Il brasiliano sta disputando esaltanti prestazioni al Santos, come testimonia la tripletta di recente fattura.

Gabigol continua la sua avventura all’Inter da dicembre? Il calciomercato lo porta altrove. Tra Spagna e Arabia Saudita.

Il futuro di Gabigol sembra essere sempre più lontano dall’Inter. L’ipotesi di mantenerlo in squadra da gennaio non appare così stimolante agli occhi della dirigenza e di Spalletti. Ecco perché si valuta un futuro all’estero per lui. Secondo calciomercato.com, su di lui ci sarebbe l’interesse di club spagnoli e arabi. Nello specifico Valencia e Villarreal. Affari concreti o semplici voci infondate? Lo scopriremo solo vivendo.