Gabigol | Il presidente del Santos svela il futuro del brasiliano

Gabigol, futuro deciso?

Il presidente del Santos, José Carlos Peres, ha parlato, di Gabigol, al termine della partita vinta della sua squadra contro il Corinthians. Il prestito dell’attaccante brasiliano scadrà a dicembre, in questo modo Gabriel Barbosa farà ritorno a Milano. Ancora da valutare la situazione, ma resta improbabile una sua permanenza al Santos.

Le parole del presidente

“Futuro di Gabigol? È molto difficile da prevedere. Questo è quello che ho detto. Lui ha quattro anni di contratto con l’Inter. Hanno speso 88 milioni di dollari per acquistarlo. Dividete per quattro e usciranno $ 22 milioni all’anno. Quindi diventa molto complicato. Ci hanno già dato un anno (in prestito). Con un altro anno perderanno altri $ 22 milioni. Penso che con un contratto ridotto al 50% subirebbero delle perdite”.

Anche l’attaccante si è espresso in merito alla vicenda:

“Ci sono nove partite rimanenti, c’è ancora molto da fare. È molto complicato e tutti sanno quanto sia stato difficile tornare, ma non dipende solo da me. Ho un contratto con un club straniero. Devostare tranquillo, la situazione si risolverà”.

Fonte: Torcedores