Gabigol, per il brasiliano spuntano nuove possibilità: i dettagli

Futuro sempre più enigmatico per Gabigol. Lui vorrebbe tornare all’Inter, ma secondo Globoesporte un futuro ancora in patria è possibile. Sul giovane attaccante, sembrano essersi fiondati ben cinque club brasiliani. In pole ci sono Corinthians e Flamengo, mentre Cruzeiro, Gremio e Palmeiras per il momento hanno chiesto solamente delle informazioni.

La volontà del classe ’96 però è chiara: dare priorità all’Inter con la quale ha ancora un contratto, tanto da volersi presentare a Milano già nella prima settimana di gennaio. Il tutto, per discutere con la dirigenza meneghina riguardo il suo futuro. Ovviamente, tutto dipenderà anche dalla volontà del tecnico nerazzurro Spalletti.

Gabigol, le ipotesi per il futuro

Qualora il tecnico di Certaldo non volesse dargli un’altra chance all’Inter, per Gabigol potrebbero aprirsi varie strade. La volontà del club di Corso Vittorio Emanuele, sarebbe quella di cedere il brasiliano, in prestito o a titolo definitivo, rigorosamente in Europa. Qualora però per l’attuale attaccante del Santos dovesse presentarsi la possibilità di rimanere in patria, Gabigol preferirebbe accasarsi al Flamengo e non al Corinthians, in modo tale da non fare uno sgarbo ai santisti. Da escludere infine, un trasferimento del giocatore in Cina o in qualche club nei paesi arabi.