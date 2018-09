Gabigol, il cambio tattico che ne ha determinato il recupero: i dettagli

Loading...

Gabigol e la nuova vita al Santos

Gabriel Barbosa, meteora nerazzurra, è il capocannoniere del Brasilerao con 12 gol all’attivo. Il calciatore, ora in prestito al Santos, ha vissuto una pessima esperienza nell’Inter. Poche presenze, tante difficoltà di ambientamento ed il solo gol siglato contro il Bologna.

Il classe 1996 in patria sembra aver trovato la giusta dimensione, confermando di voler ritornare a Milano dopo il termine del prestito, in programma a dicembre.

Soluzione modulo

In molti si sono chiesti il motivo della trasformazione, in positivo, del ragazzo in questi ultimi mesi. Gabigol, infatti, sembra aver preso fiducia nei propri mezzi, tanto da trascinare il Santos alla vittoria in molte occasioni. Il nuovo ruolo, quello da punta, che lo aveva lanciato nel mondo dei grandi risulta essere più congeniale alle sue caratteristiche.

Nell’esperienza all’Inter con Stefano Pioli, De Boer e Vecchi ha giocato sempre da esterno destro nel 4-2-3-1. Prestazioni negative, fase difensiva mai rispettata e poche giocate di spicco. Il brasiliano risulta essere più efficace in zona centrale, soprattutto, negli ultimi venti metri, La rapidità nello scatto breve e la tecnica nel finalizzare confermano che da terminale offensivo, Gabigol potrà davvero esplodere.

Futuro

Cosa e dove sarà Barbosa nel prossimo anno non è ancora chiaro ma l’Inter deve cercare di evitare una probabile minusvalenza. I nerazzurri dovranno incassare almeno 20 milioni per ammortizzare anche un bilancio oneroso.

Questi tre mesi saranno fondamentali per una possibile cessione o, addirittura, per un rilancio nell’Inter di Luciano Spalletti.