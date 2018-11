Gabigol e Joao Mario in uscita. 2 nuovi nomi per il centrocampo (TS)

Inter attivissima sul mercato, con due nomi illustri “in uscita”: Gabigol e Joao Mario. Il brasiliano viene da una stagione molto positiva al Santos, con 20 gol messi a segno e fiducia ritrovata. Molti i club interessati al classe 96, con l’Inter disposta a “cedere” solo a fronte di offerte superiori ai 20 milioni di euro.

Anche Joao Mario stuzzica l’interesse di diversi club, complice anche l’inizio di stagione positivo. Valutazione di circa 30 milioni di euro, ma i nerazzurri potrebbero ridurre leggermente le pretese nel caso di un’offerta pari o superiore ai 25 milioni di euro.

Gabigol e Joao Mario in uscita. Si seguono Sunijjc e Benassi

In entrata, invece, spuntano due nomi nuovi. Si legge su Tuttosport: “L’Inter segue il talento croato Ivan Sunjic, 22 anni della Dinamo Zagabria, regista con caratteristiche che in patria ricordano il giovane Modric. In Italia, invece, attenzione a Marco Benassi: la Fiorentina lo valuta almeno 25 milioni, difficile, se non impossibile prenderlo a gennaio, ma un tentativo, se dovessero incastrarsi determinate cessioni, l’Inter lo potrebbe fare”.

via: fcinternews

fonte: tuttosport