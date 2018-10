Gabigol capocannoniere di Coppa per la terza volta, il suo futuro…

Gabigol sulla cresta dell’onda

Gabriel Barbosa, noto comunemente come Gabigol, sta vivendo uno splendido periodo di forma, dopo un leggero down delle sue prestazioni.

Per la terza volta, è lui il capocannoniere della Coppa del Brasile. 4 gol in questa edizione, 23 in questo 2018, due in più rispetto al 2014 e al 2015. In Brasile il giovane attaccante sembra aver trovato la sua dimensione, segnando con regolarità. Queste le parole di Gabriel Barbosa: “Il mio primo obiettivo era il titolo. Sono contento di questo premio, a dimostrazione che il lavoro viene svolto molto bene. Ho solo 22 anni e per la terza volta ho conquistato la classifica marcatori. È davvero qualcosa di impressionante, ne sono davvero onorato. Un torneo ricco di storia nel calcio brasiliano, ed è un onore avere impresso il mio nome”.

Le reti in Coppa del Brasile

2013: 1 gol

2014: 6 gol (capocannoniere)

2015: 8 gol (capocannoniere)

2018: 4 gol (capocannoniere)

Ancora incerto il futuro dell’attaccante, il presidente del Santos non è molto fiducioso sulla possibile permanenza del numero 10 (leggi qui le sue dichiarazioni). Anche lo stesso Gabriel Barbosa non ha ancora pensato al suo possibile trasferimento, e rimane concentrato sul finale di stagione.

Fonte: Globo.com

