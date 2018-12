(Mercato Inter) Gabigol, l’agente ha una proposta, i soldi li mette…il Milan

(Mercato Inter) Gabigol resta in Brasile?

(Mercato Inter) Tuttosport informa che Wagner Ribeiro, agente di Gabriel Barbosa sarebbe in arrivo in Italia.

Nella sua valigetta dovrebbe esserci un’offerta per l’Inter, visto che il 31 dicembre scadrà il prestito del suo assistito al Santos. Il ragazzo tornerebbe comunque in Italia per definire il suo futuro, in prestito o con una cessione a titolo definitivo che permetta di non dover subire minusvalenze in bilancio.

Trovano conferme le voci secondo cui l’offerta per Gabigol arrivi da un’altra squadra brasiliana, il Flamengo, che avrebbe già aperto i canali di comunicazione con il ragazzo e con suo padre. I dirigenti del club carioca sarebbero intenzionati a portare in rossonero il goleador del Brasileirao, anche in considerazione che i soldi per l’investimento stavolta non mancano.

A fornirli, paradosso della sorte, un altro club rossonero, il Milan che per l’acquisto di Paquetà ha già versato 5 milioni al Flamengo, altri 15 ne verserà a gennaio mentre il saldo avverrà nel 2020. Potrebbe essere dunque proprio il Milan il miglior alleato dei nerazzurri in questo affare.

Gabriel Barbosa potrebbe restare in Brasile, opzione che pare quella da lui preferita. L’Inter potrebbe trovarsi nella favorevole condizione di mettere insieme un tesoretto da reinvestire nel mercato invernale per rafforzare la squadra in vista dell’Europa League e del rush finale del campionato. Il tutto ringraziando sentitamente l’altra sponda dei Navigli.

Fonte Tuttosport