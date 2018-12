Gabigol in un’intervista parla del suo futuro: “Ecco dove potrei giocare”

Gabigol rilascia un’intervista e parla del suo futuro, svelando una possibile destinazione

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol. Il brasiliano, arrivato nell’estate del 2016 tra l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri, non è mai riuscito ad esprimersi appieno nel campionato italiano. Da lì, come noto, il giovane attaccante ha iniziato a cambiare più volte squadra con la formula del prestito.

Dapprima al Benfica, per poi tornare in Brasile, la sua patria natia e dove è calcisticamente esploso. Lì Gabigol è riuscito a tornare a giocare ai suoi livelli. Tuttavia l’Inter non sembra avere intenzione di puntare sul giovane talento su cui ha investito due anni fa. A gennaio però il giocatore tornerà ad aggregarsi alla squadra guidata da Luciano Spalletti, e resta il rebus su ciò che accadrà in seguito.

In un’intervista rilasciata a Esporte Espetucalar lo stesso giocatore ha affrontato la questione inerente al suo futuro.

Ecco le parole

“La mia intenzione per il futuro è far parte di una squadra in cui possa giocare ed essere felice. Tra poco però, a gennaio, tornerò all’Inter, e una volta raggiunta la squadra ci siederemo ad un tavolo con la società e cercheremo di trovare la soluzione migliore. Ci sono tante squadre che sono interessate a me, e sicuramente c’è la possibilità che possa rimanere in Brasile”.