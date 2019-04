Frosinone Inter, ballottaggio Icardi-Lautaro: c’è un favorito

FROSINONE INTER – La redazione di Sportmediaset, in vista del match dello Stirpe, ha analizzato le possibili mosse offensive di Spalletti. Quella contro il frusinati, sarà una di quello sfide che possono rivelarsi fatali. Spesso e volentieri infatti, quando si deve fronteggiare un avversario sulla carta inferiore, si rischia di incappare in spiacevoli inconvenienti. Basti pensare alla sfida di andata a San Siro contro il Parma, dove Dimarco con un siluro dalla distanza regalò i tre punti alla sua squadra tra lo stupore generale.

Frosinone Inter, ecco perchè per i nerazzurri sarà importante trionfare

Considerando che sabato a San Siro la Lazio di Inzaghi affronterà il Milan, trattandosi delle due principali inseguitrici per la corsa Champions, vincendo a Frosinone l’Inter ha la possibilità di allungare. Per fare ciò ovviamente, alla squadra di Spalletti servirà l’apporto di una prima punta. Icardi e Lautaro si contendono un posto da titolare, ma ad oggi il favorito sembra essere proprio il n°9.

El Toro è tornato arruolabile, ma visto il totale ritrovamento della condizione fisica di Maurito, Spalletti quasi certamente opterà per lo schieramento dell’ex Sampdoria. Per quanto concerne la difesa infine, tra le file interiste, in coppia con Skriniar, dovrebbe rivedersi De Vrij che ha smaltito del tutto il problema all’adduttore.