FOTO – Juan Jesus saluta Nainggolan e poi lo prende in giro. La risposta del Ninja…

Juan Jesus a Nainggolan: “Ci mancherai. Ma a Milano vestiti meglio”. Poi il siparietto con Radja e Dzeko

L’addio alla Roma di Radja Nainggolan ha lasciato un velo di tristezza su tutti i suoi compagni, che sui social hanno cominciato a salutare in maniera malinconica un personaggio importante come il Ninja.

Anche Juan Jesus ha scritto al belga su Instagram: “In bocca al lupo “bello”, ci mancherai nello spogliatoio, nei viaggi e nei ritiri. Però sappiamo che ci hai provato fino in fondo e hai dato sempre il 100%. Un abbraccio e TVB “ciao bello, ciao Radja“. Poi un post scrittum: “Solo un consiglio, adesso che vai a Milano cerca di vestirti meglio”.

Immediata la risposta per le rime dello stesso Nainggolan: “Tu vieni da Milano e mi parli di vestiti? Allora non ci sei mai stato secondo me”. Non la prende bene Jesus, che scrive: “Ma stai zitto!”.

Nella discussione si inserisce anche Edin Dzeko, che sfotte il difensore brasiliano, ritratto nel post in azione tra lo Radja e Pedro Rodriguez del Chelsea: “In questa foto dovevi attaccare Pedro, non Radja. Dai, la prossima stagione dovrai attaccare anche lui”. “Sarà fatto”, la replica dell’ex Inter.

Poi, oltre alle risate di Strootman, il commento di Stefan Jovetic: “Immagino che l’hai fermato qui (riferendosi al duello con Pedro nella foto, ndr)”. “Normale”, ammette Jesus.