FOTO | In anteprima le nuove maglie dei portieri dell’Inter 18/19

Le nuove maglie dei portieri dell’Inter

Il noto sito Esvaphane ha rilasciato dei template delle nuove divise da portiere con marchio Nike, tra cui quelle dell’Inter.

Le nuove maglie

Dopo la nuova divisa away, iniziano a vedersi i primi disegni delle nuove maglie che indosseranno i portieri nerazzurri. Il template è il Vapor Aereoswift, lo stesso utilizzato dalle nazionali al Mondiale di Russia 2018. Non è sempre accaduto, però, che gli estremi difensori delle rappresentative nazionali utilizzassero gli stessi template di quelle di club. Ad esempio, in Sudafrica 2010, i portieri delle compagini sponsorizzate dal brand americano, utilizzavano kit differenti da quelli dei club.

Julio Cesar a Sudafrica 2010

Julio Cesar con la maglia dell’Inter

I kit 2018/2019

Fonte: Esvaphane