Inter News Champions: al Nou Camp centrocampo a sorpresa?

(Inter News Champions) L’Inter arriva a Barcellona in un momento di grande entusiasmo per il derby meritatamente strappato con i denti al 92mo, ma con una infermeria in overbooking. Nainggolan fermo ai box dopo l’intervento di Biglia, Brozovic in dubbio dopo che anche lui aveva terminato la stracittadina con una coscia fasciata a proteggerla da un piccolo risentimento, Perisic sostituito a metà ripresa perché in non perfette condizioni.

Spalletti ha parlato di questo nella conferenza stampa pre gara di oggi, lasciando intendere che in effetti l’organico del centrocampo è quello che è, complice il FFP che ha obbligato all’esclusione di Gagliardini dalla lista Champions.

Facendo riferimento all’ipotesi peggiore, quella della contemporanea assenza di Nainggolan Brozovic, il mister ha detto che “non abbiamo tanta scelta in quella zona del campo, anche a causa del fair play finanziario. Qualcuno deve giocare ma in quel ruolo non abbiamo possibilità illimitate. Ci sono giocatori che hanno fatto quel ruolo, come Skriniar e Asamoah. Abbiamo anche giocatori di fascia che possono giocare dentro il campo, come Candreva o Politano. Le soluzioni ci sono ma non dobbiamo mettere mano su troppe cose”.

Skriniar o Asamoah?

La citazione di Skriniar ha lasciato tutti sorpresi, tanto più che poco dopo il mister ha annunciato che Joao Miranda sarà della gara fin dall’inizio. E allora facendo due più due, verrebbe da pensare che Spalletti stia davvero pensando al colpo di scena, con la coppia centrale difensiva formata da De Vrij e dal brasiliano con il contemporaneo avanzamento di Skriniar davanti alla difesa.

Volendo cercare ancora tra le righe delle parole del mister di Certaldo, si scova un’altra affermazione che potrebbe offrire qualche indizio ulteriore. “Quella di domani non è gara da esperimenti”, ha detto Spalletti e dunque l’ipotesi di Skriniar a centrocampo verrebbe meno, anche perché questa soluzione non è mai stata provata in gare ufficiali.

Più probabile invece che a centrocampo avanzi Asamoah, con Skriniar spostato sulla fascia opposta di Vrsaljko a completare la linea a 4 difensiva .