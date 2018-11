Football Leaks, altro che 222 milioni! Neymar pagato molto di più dal Psg: i dettagli

Football Leaks, nuove rivelazioni sul costo del trasferimento di Neymar dal Barcellona al Psg, cifra più alta, ecco il motivo

Football Leaks, il trasferimento più costoso della storia del calcio potrebbe avere dei numeri errati. Il 3 agosto 2017, Neymar si trasferisce dal Barcellona al Psg. Il club francese paga la clausola rescissoria del giocatore, pari a 222 milioni di euro. E’ il nuovo record assoluto nella storia del calcio.

Nei giorni scorsi, la piattaforma ‘Football Leaks’ ha puntato il dito contro Psg e Manchester City. Una situazione che ha coinvolto anche la Uefa. Oggi ‘Mediapart’, rivista on line di investigazione e opinione francese, ha scritto del trasferimento di Neymar al Psg, con cifre diverse rispetto a quelle conosciute.

252 milioni

Secondo quanto riportato da ‘Mediapart’, il Psg non ha pagato solo la clausola rescissoria di 222 milioni di euro. Il club parigino avrebbe pagato anche 10,7 milioni di commissioni a ciascuno dei due agenti di Neymar, il padre Neymar Senior e l’israeliano Pini Zahavi. Oltre a questi costi, anche 8,7 milioni al Santos, il club che ha lanciato Neymar nel calcio che conta.

Un’operazione complessiva da 252 milioni di euro. Il trasferimento più costoso nella storia del calcio, con una cifra ancor più elevata. Acquistato per puntare alla Champions League, nella passata stagione l’avventura europea del Psg è finita prematuramente. Quest’anno, Neymar e compagni sono in lotta per la qualificazione agli ottavi di finale, in un girone con Liverpool, Napoli e Stella Rossa molto equilibrato dopo quattro turni disputati.