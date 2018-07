Florenzi: o firma in pochi giorni oppure si aprono clamorosi scenari

Incredibile retroscena su Florenzi lanciato dal Corriere della Sera

L’Inter sta puntando Alessandro Florenzi e, secondo il Corriere della Sera, la trattativa potrebbe aprirsi a breve.

Il Corriere della Sera, oggi, ha lanciato un clamoroso scenario che coinvolge l’Inter e Alessandro Florenzi. Secondo il quotidiano, infatti, il terzino romano chiede un ingaggio di 4 milioni ma il DS Monchi e la società non intendono superare l’offerta attuale che arriva a 3 milioni comprendendo sia l’ingaggio fisso che i bonus.

La situazione, però, a Roma è più calda di quanto si possa immaginare. La presa di posizione del giocatore, infatti, non piace alla società. “Il tira e molla dura da un po’ e in società si sono stufati. O firma entro la fine della settimana o il DS Monchi potrebbe cederlo.”. Queste sono le parole del Corriere della Sera. Se la situazione dipinta dal quotidiano fosse veritiera i nerazzurri potrebbero davvero portare a Milano il terzino giallorosso.

Il futuro di Florenzi

La situazione in casa Roma sembra critica. Se la distanza di un milione tra le due parti non venisse limata i giallorossi potrebbero dire addio ad uno dei giocatori più importanti della rosa.

Il rapporto tra il giocatore e Luciano Spalletti, però, non è da sottovalutare. Se il giocatore non riuscisse a trovare l’accordo per il rinnovo Florenzi potrebbe decidere di seguire Radja Nainggolan a Milano e tornare da Spalletti.