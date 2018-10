Inter News: Spalletti punge lo Zio

(Inter News) Spalletti è chiaramente soddisfatto del risultato maturato all’Olimpico ed anche della prova della squadra. Parla di un gran primo tempo e di una ripresa appena meno brillante. Ma pur nella contentezza della serata non perde l’occasione per pungere quelle voci che, nelle settimane scorse, avevano criticato la squadra, incapace a loro avviso di esprimersi in un gioco piacevole ed organizzato.

Stavolta è toccato a Bergomi, su Sky Sport, beccarsi la puntura di spillo di Spalletti. Lo Zio ex nerazzurro si era complimentato con il mister di Certaldo per la bella prova.

Spalletti ha risposta alla sua maniera, facendo notare che troppo in fretta si stava dimenticando che fino a poco prima si parlava di Inter solo fisica, Inter che non sa giocare ed ora si cambia registro solo per un primo tempo all’altezza. Troppa la differenza tra le due affermazioni. E comunque, ha ricordato il mister “non si fa una partita così se dietro non c’è un programma ed un percorso ben riconoscibile”

Fonte Sky Sport