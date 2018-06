La giornata di Nainggolan

Procede secondo i programmi la giornata del nuovo acquisto dell’Inter Radja Nainggolan che è appena giunto al Coni. Terminate le visite mediche di questa mattina all’Humanitas, il calciatore ha pranzato per poi dirigersi al Coni per ricevere l’idoneità sportiva.

Il belga dopo aver ricevuto l’ok dei medici raggiungerà la sede dell’Inter per firmare il nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri. Ricordiamo il costo totale dell’operazione di 38 milioni. 22,5 più le contropartite Zaniolo e Davide Santon. Quest’ultimo già a Roma ha superato le visite mediche a Villa Stuart.

L’ormai ex centrocampista della Roma firmerà un triennale con l’Inter e sarà subito disponibile per l’ inizio della preparazione in programma il 9 luglio. Luciano Spaleltti ha già fatto sapere di essere entusiasta e che questo era l’acquisto che mancava alla squadra.

Con Nainggolan si potrà optare anche per una difesa a 3 considerati i grandi nomi a disposizione quali De Vrij, Miranda e Skriniar.

Il centrocampista è stato accolto da un bagno di folla che ha accompagnato diversi cori. Quello più frequente è stato: ” Chi non salta bianconero è” al quale Nainggolan non ha partecipato ma ha mostrato un evidente sorriso.