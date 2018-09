Inter News: Zaniolo in Nazionale

(Inter News) Ieri a Bologna Radja Nainggolan ha dato la prima soddisfazione ai tifosi nerazzurri. Ed ha fatto capire al contempo quanto sia importante avere in squadra giocatori di esperienza e di leadership conclamate.

Come si ricorderà, il Ninja è stato prelevato dalla Roma nell’ambito di una operazione complessa che ha visto passare in giallorosso Davide Santon, valutato 9,5 milioni e Nicolò Zaniolo, la stella della Primavera di Stefano Vecchi due volte Campione d’Italia, valutato 4,5 milioni di euro ed una percentuale del 15% in caso di futura rivendita.

A proposito di Zaniolo, è arrivata oggi una notizia che se da un lato non può che far piacere dall’altro non mancherà di sollevare le solite polemiche di casa nerazzurra. Zaniolo è stato infatti convocato in Nazionale da Roberto Mancini per le prossime amichevoli contro Polonia e Portogallo. Il giovane talento ex nerazzurro ripercorre così la strada di Marco Verratti, convocato in azzurro senza mai aver giocato in serie A.

La notizia è stata commentata su RMC da Mario Sconcerti: “La convocazione di Zaniolo da parte di Mancini? È un gran bel giocatore e chi sta nel calcio lo sa da un pezzo, la Roma ha preso un gioiello dall’Inter, si sa non da un mese e neanche da un anno: è un predestinato. È giusto che Mancini veda lui, così come Pellegri”.

Fonte RMC Sport