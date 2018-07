(Flash) UFFICIALE: L’ultimo acquisto arriva dalla Juventus

Inter: arriva Luigi Milani

(Inter) Con un comunicato ufficiale, la società bianconera ha salutato Luigi Milani, dirigente dello staff bianconero per lunghi anni.

Questo il comunicato: “Termina l’esperienza lavorativa di Luigi Milani alla Juventus. Arrivato a Torino nella stagione 20011/12, Milani ha ricoperto per sette anni il ruolo di responsabile dell’Attività di Base fino all’Under 13.

Ha contribuito con la sua passione e la sua professionalità allo sviluppo della struttura, alla gestione organizzativa e logistica delle squadre e alla crescita dei ragazzi.

La Juventus ringrazia Milani per il suo impegno e per l’ottimo lavoro svolto e gli augura un futuro professionale ricco di soddisfazioni.”

Chi è Luigi Milani

Il sito “Il bianconero” di poche settimane fa presentava così Milani:

“In bianconero si è costruito un nome e soprattutto una posizione importante. Non si resta sei anni a Vinovo senza meriti. E il lavoro di Milani è fondamentale nella costruzione di tanti talenti, con non pochi meriti nella crescita tecnica e umana di Kean, per fare un esempio.

Il classe 2000 che ha fatto innamorare mezza Europa, dalla Juve ha ricevuto un’autentica educazione. Proprio su questo Milani non transige, in linea con i diktat della società ed è uno dei fattori che spiegano la persona e il modus operandi.”

L’articolo del sito bianconero annunciava già l’interesse dell’Inter per il dirigente:

““Il futuro, tuttavia, potrebbe portare lontano. Come detto c’è l’Inter e l’ipotesi è affascinante, ma la Juve non ha intenzione di ascoltare proposte. Milani ha ancora un anno di contratto e i nerazzurri possono solo stare a guardare.

Corteggiamento di mesi

Il corteggiamento è appena iniziato, ma la posizione bianconera è più solida che mai: la progettazione non permette cambi di direzione improvvisi e non fa mai piacere l’idea di un dirigente che si veste di nerazzurro. Motivi più che validi per dire no: oer ora, quindi, porta sbarrata e futuro chiaro. Tra un anno, chissà”.

Il sito Calciomercato.com informa che Luigi Milani dalla prossima stagione lavorerà per la società nerazzurra.

