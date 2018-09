(Flash) UFFICIALE: il centrocampista ha scelto lo Zenit

Juventus: Marchisio allo Zenit San Pietroburgo

(Juventus) E’ stato la bandiera bianconera per oltre 20 anni, poi come in altre occasioni anche i campioni di una vita vengono messi da parte. E’ la storia anche di Claudio Marchisio, il Principino della Juventus che dopo un’estate di colloqui con i vertici bianconeri ha deciso di rescindere il proprio contratto. E’ di oggi la notizia ufficiale che l’ex capitano della Juventus ha scelto lo Zenit San Pietroburgo, con cui ha firmato un contratto per due anni. Lo ha annunciato lo Zenit sul suo sito internet e sui social con il messaggio «Benvenuto Claudio».

Anche Marchisio ha dato notizia del trasferimento sul suo profilo con queste parole: «Il prestigio di un grande club. Il progetto più ambizioso. Lo stesso desiderio di vincere». Si conclude così una lunga vicenda che aveva visto l’ex azzurro molto vicino al Monaco senza però che la trattativa giungesse a buon fine.