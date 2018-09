(Flash) Tutto facile per il Psv in coppa d’Olanda: vittoria 4-0, in rete l’ex Inter

(Flash) Netta vittoria del Psv 4-0 nei trentaduesimi di finale della coppa d’Olanda, in rete anche l’ex nerazzurro

(Flash) Il Psv Eindhoven continua il suo momento positivo in patria. Poco fa, è arrivata la settima vittoria consecutiva, dopo le sei conquistate in Eredivisie. Nei trentaduesimi di finale della coppa d’Olanda, la squadra di van Bommel ha sconfitto 4-0 in trasferta l’Excelsior Maassluis, formazione che milita Tweede Divisie, l’equivalente della serie C italiana.

Le reti del Psv portano la firma di Gakpo al 15°, Sainsbury al 44°, Lundqvist al 69° e Isimat-Mirin al 73°. Il secondo gol è stato siglato da Trent Sainsbury, ex difensore dell’Inter. Il giocatore australiano ha militato nelle fila dei nerazzurri da gennaio a giugno 2017. Una sola presenza con l’Inter, il 28 maggio 2017, subentrando a Santon in Inter-Udinese.