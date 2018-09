(Flash) Sky: lista Champions pronta, l’ultima esclusione farà discutere

Inter Champions: l’ultimo escluso è Gagliardini

(Inter Champion) Tutto definito anche per la lista Champions. Nelle prossime ore l’Inter dovrà consegnare all’UEFA la lista dei giocatori arruolati per il girone della Champions League che inizierà a metà settembre.In base alle restrizioni imposte dal FFP la società è tenuta a depositare un elenco di soli 19 giocatori il che comporta ovviamente scelte difficili per la completezza del gruppo che potrà scendere in campo.

Da giorni sembrano ormai per assodate le esclusioni di Berni, Joao Mario e Dalbert. Di conseguenza i dubbi per l’ultima esclusione si sono appuntati su Vecino e Gagliardini. Pochi minuti fa Gianluca di Marzio parlando a Sky Sport ha confermato che l’escluso dovrebbe esser proprio il centrocampista ex atalantino. La notizia non sarebbe ancora ufficiale ma le ultime informazioni da Corso Vittorio Emanuele danno la cosa per fatta.

E’ da ricordare che i vincoli UEFA hanno costretto l’Inter a presentare una lista basata su quella dell’ultima partecipazione alle coppe Europee risalente a due anni fa con vincoli strettissimi rispetto alla possibilità di inserire nuovi giocatori solo in relazione al valore di quelli ceduti.

Fonte Sky Sport