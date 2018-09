Inter Real Biasin velenoso con Perez

(Inter Real Madrid) E’ giunta nel pomeriggio la notizia che l’UEFA ha ritenuto di non dover neanche aprire indagini approfondite sulla denuncia sporta dal Real Madrid contro l’Inter per le presunte scorrettezze nell’ambito della vicenda di mercato di Modric. L’Inter non ha violato l’art.18, non ha contattato il giocatore, questo sancisce il comunicato UEFA di oggi inviato ai due Club. Come volevasi dimostrare, verrebbe da dire.

Il commento più sagace a questa tempesta risoltasi nel più classico dei bicchieri d’acqua è quella di Fabrizio Biasin che ha postato un messaggio al vetriolo per il Presidente dei Blancos: “L’indagine dell’Uefa sull’Inter per ‘il caso Modric’ è durata come un gatto in tangenziale. Anzi, il gatto manco ci è entrato in tangenziale.Ciao Perez, ritenta con Forum”.