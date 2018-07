(Flash) Pistocchi: “usano la Juventus” ma l’offerta vera è un’altra

Juventus Ronaldo, Pistocchi non ci crede

(Juventus Ronaldo) Nel pomeriggio si è sparsa la voce clamorosa che vorrebbe la Juventus all’assalto di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese avrebbe accettato di considerare l’Italia come prossima destinazione. Dopo di che ogni ipotesi resta aperta.

Chi non crede a CR7 in bianconero è Maurizio Pistocchi. Il giornalista di Mediaset ha pubblicato poco fa un tweet chiarissimo con questa indicazione: “Ultime notizie: Cr7 e JMendes usano la Juve per ottenere un aumento ma c’è una vera offerta: dal Manchester United”.

Dunque secondo il giornalista la Juventus sarebbe solo uno specchietto per le allodole nell’ambito della strategia della coppia Ronaldo-Mendes. L’interesse del club bianconero sarebbe funzionale solo a favorire un rialzo da parte dell’unica vera pretendente al fuoriclasse portoghese: lo United di Mourinho.

L’ipotesi potrebbe essere verosimile e sicuramente intrigante. Vedrebbe infatti Cristiano Ronaldo tornare al club inglese da cui era uscito nel 2009 dopo cinque anni di permanenza. Un ritorno che avrebbe caratteristiche eccezionali, anche considerando la statura del mister che siede sulla panchina dei Reds e di alcuni possibili compagni di squadra, primo tra tutti Pogba.