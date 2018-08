(Flash) Pedullà: Non solo Modric, l’Inter insegue uno scambio esplosivo

Calciomercato Inter: scambio con il Monaco

(Calciomercato Inter) Su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha appena lanciato una nuova ipotesi per il mercato dell’Inter. La trattativa sarebbe di importanza straordinaria e vedrebbe impegnata la società nerazzurra con il Monaco.

Al centro dell’attenzione dei due club un possibile scambio tra giocatori di primissima fascia, Keita Balde da una parte, Antonio Candreva dall’altra.

Secondo Pedullà, questo spiegherebbe molte del mercato nerazzurro, dalla rinuncia a Malcom a quella di Bernard, accasatosi proprio oggi all’Everton.

Keita era stato nel mirino dell’Inter anche lo scorso anno. Walter Sabatini aveva fatto di tutto per strapparlo alla Lazio ma le pretese del Presidente Lotito non erano in linea con gli obblighi del FFP cui l’Inter era sottoposta.

Adesso Ausilio ci sta tentando di nuovo. Keita Balde è un classe 1995. Nell’ultimo anno alla Lazio si era imposto con 16 gol in 31 partite mentre nello scorso torneo francese è andato a segno 8 volte in 23 incontri disputati.

Fonte Sportitalia