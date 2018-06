(Flash Mondiali) Argentina: dall’inferno alla Francia, Nigeria battuta all’ultimo tuffo

Mondiali: Argentina salva a tre minuti dalla fine

(Mondiali) L’Argentina si salva quando aveva già un piede sull’aereo per tornare a casa. La squadra della Pulce, ma anche quella di Huguain e Dybala stava già pensando al ritorno a casa. L’1 a 1 con la Nigeria condannava l’Albiceleste ad una estate di polemiche infuocate nelle quali, Diego Armando Maradona sarebbe in prima linea a soffiare sul fuoco.

Nel primo tempo di San Pietroburgo a tratti si è rivista stasera una nazionale argentina lucida e convincente. Dopo lo splendido gol di Messi, Banega ha orchestrato una squadra che ha fatto girare la palla con velocità e qualità.

Messi ha pure sfiorato il raddoppio con una punizione delle sue finita sul palo del portiere. Nella ripresa, dopo il pareggio su rigore della Nigeria ad opera di Moses con il conforto del VAR, sui sudamericani è sceso l’incubo di una eliminazione pazzesca.

Diverse occasioni da entrambe le parti, ma quelle sbagliate dagli africani nei 10 minuti finali gridano vendetta.

Gol sbagliato gol subito dice una legga non scritta ma sempre valida del calcio. A tre minuti dalla fine Rojo fa esplodere un popolo intero. L’aereo per il rientro può attendere, ora ad aspettare i ribelli di Sampaoli c’è la Francia, in un ottavo di finale tutto da vedere.