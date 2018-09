(Flash) Modric vince il ‘The Best’ 2018. Battuti Cristiano Ronaldo e Salah

Luka Modric conquista il premio di miglior giocatore del mondo 2018, ennesimo trionfo in questa stagione per il fuoriclasse croato

E’ Luka Modric il ‘The Best’ Fifa 2018. Il centrocampista del Real Madrid ha battuto Cristiano Ronaldo e Salah. Per il fuoriclasse croato si tratta del terzo trofeo personale conquistato in questa stagione, dopo il pallone d’Oro al mondiale di Russia e il premio come miglior giocatore della Champions League 2017/2018.

Modric è stato premiato poco fa a Londra. Queste le sue parole: “Questo trofeo è per tutti i miei compagni del Real Madrid e della nazionale. Senza di loro, non sarebbe stato possibile. Grazie alla mia famiglia. Senza di loro, non sarei la persona o il calciatore che sono”.