Juventus News: Benatia perchè ancora in campo?

(Juventus News) Aspettiamoci un diluvio di nuove accese polemiche sui social e sulla stampa dopo quanto è successo nel primo tempo tra Milan e Juventus. Andiamo per ordine. Dopo il gol di Mandzukic arrivato dopo appena otto minuti di gara, la partita non ha offerto grandi emozioni. La Juve ha controllato piuttosto agevolmente le iniziative di un Milan privo del fosforo a centrocampo. Si arriva così poco dopo la mezz’ora quando sale in cattedra Benatia. Il sostituto di Bonucci prima si becca un cartellino giallo per un fallo duro Bakayoko. Pochi minuti dopo lo stesso centrale ferma con un fallo di mano chiaramente volontario un pallone di Higuain.

Tutti hanno visto, sia allo stadio che in televisione. Tutti fuorchè l’arbitro Mazzoleni che stava per far riprendere il gioco come se niente fosse. Il Var, che ogni tanto si ricorda di esistere, ha interrotto l’arbitro, chiamandolo a rivedere al monitor l’azione.

Mazzoleni torna in campo, indica il dischetto e…. niente, basta così. Il Pipita va a dire a Kessie che il rigore lo tira lui. Infatti lo tira, Szczesny si allunga e devia il pallone sul palo. Tutto bene? Ci pare di no, da regolamento ci pare che manchi il secondo cartellino giallo a Benatia, dunque rosso ed espulsione. Sui social è già partita l’onda dell’ironia e delle polemiche.