Flash: Mercato Inter, un post di Malcom dice tutto, tifosi in subbuglio

Mercato Inter: Malcom parla sui social

(Mercato Inter) Mentre Matteo Politano sta effettuando le visite prodromiche alla firma del contratto con l’Inter arriva un altro messaggio davvero importante per il mercato nerazzurro.

L’Inter non si ferma, Ausilio è impegnato su più fronti per dare all’Inter la struttura definitiva con la quale affrontare il rientro in Champions. Anche in questa ottica l’obiettivo primario sulla fascia è Malcom, esterno brasiliano classe ’97 del Bordeaux.

La trattativa sta andando avanti da tempo, l’accordo tra Inter e giocatore è cosa fatta. Con il Bordoeaux mancano i dettagli sulle modalità di pagamento, un tira e molla che va avanti da giorni.

Il club nerazzurro ha proposto un prestito molto oneroso con diritto di riscatto, forte del sì del giocatore. Oggi il brasiliano, intanto, ha pubblicato una storia su Instagram: “Tutto nei tempi voluti da Dio. Sta per succedere credo”. Il messaggio è volutamente nebuloso ma lascia intendere che nei tempi che saranno necessari il suo trasferimento a Milano sarà cosa fatta.

I tifosi nerazzurri non vedono l’ora di salutare questo nuovo acquisto. Dopo Politano e con Perisic e forse Candreva le fasce del campo sarebbero presidiate come non mai, proprio come da credo tattico di mister Spalletti.