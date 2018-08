(Flash) Mercato Inter: Il sogno di Zenga non è Modric

Mercato Inter: Zenga ci spera sempre

(Mercato Inter) Walter Zenga è intervenuto oggi ai microfoni di RMC. Il portierone nerazzurro ha parlato della sua immensa voglia di Inter e di mercato. Nessun tifoso ha dimenticato i suoi anni tra i pali nerazzurri, il miglior portiere del mondo per diversi anni era all’Inter ed era in interista vero.

Ed è più che mai nei ricordi di tutti il pareggio del suo Crotone contro la Lazio, in lotta per non retrocedere, nello scorso mese di maggio.

L’Inter era stata sconfitta al Meazza dal Sassuolo ma quel pari restituì ai ragazzi di Spalletti la possibilità di giocarsi il quarto posto nella gara finale della stagione all’Olimpico di Roma. E poi la prese Vecino…

Queste le parole di Walter Zenga

“Inter? Più vai avanti con gli anni e più hai voglia di tornare a casa . Si fa il giro del mondo, ma ad un certo punto senti il bisogno di rientrare, Spero di avere un’opportunità. L’anno scorso abbiamo fatto bene con il Crotone. Luka Modric? Se l’Inter lo prende deve per forza provare a vincere lo scudetto non può arrivare terza o quarta.”

Fonte RMC