Flash: Malcom, durissimo pugno di ferro per venire all’Inter

Di Marzio: Malcom ha deciso e forza la mano

(Mercato Inter) Gianluca di Marzio ha riferito di una decisa presa di poszione di Malcom per spingere la sua società, il Bordeaux, a venire incontro alle richieste dell’Inter. Il giocatore ha da tempo l’accordo con la squadra nerazzurra ma le due società stanno discutendo in maniera animata sulle condizioni del pagamento.

L’Inter ha proposto un anno di prestito pagato in misura rilevante con il successivo obbligo di riscatto. La formula non convince i francesi che pretenderebbero una formula meno complessa per arrivare subito alla soglia dei 40 milioni di euro.

Di Marzio riferisce che oggi “Malcom non si è presentato al raduno del Bordeaux. Motivi familiari, questa è la versione ufficiale.

In realtà Malcom con i suoi agenti sta cercando di mettere pressione al Bordeaux affinché si avvicini alle cifre e alle condizioni che l’Inter già da diverso tempo sta proponendo per cercare di prendere il giocatore del Bordeaux, che è la prima scelta di Luciano Spalletti nel ruolo dove c’è anche Matteo Politano adesso».

Fonte Sky Sport