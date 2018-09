(Italia Polonia) Papere a ripetizione per l’ex bianconero

(Italia Polonia) L’esordio della Nazionale di Mancini non è stato indimenticabile. Un pareggio con la Polonia giunto al termine di una gara tutto sommato grigia. Gli azzurri sono andati sotto al termine di un primo tempo da dimenticare per il gol di Zielinski. In ombra Balotelli, poi sostituito da Belotti e Insigne. Anche la coppia di centrocampo Gagliardini Pellegrini ha lasciato parecchio a desiderare, Poco meglio nella ripresa, con Chiesa che rileva Insigne a 20′ dalla fine e riesce a procurarsi il rigore che, trasformato da Jorginho, fissa il risultato sull’1 a 1 finale.

Proprio il centrocampista goleador della serata è stato poi, suo malgrado, protagonista di un simpatico siparietto.

Nel post partita della gara è stato intervistato ai microfoni RAI dall’ex campione del mondo e della Juventus Marco Tardelli .

L’opinionista doveva essere in leggera confusione, un po’ come diversi azzurri di Mancini specialmente nella prima frazione di gara. Tardelli infatti dapprima ha chiesto all’ex napoletano perché non avesse giocato come a Manchester (mentre come è noto gioca nel Chelsea di Maurizio Sarri) . Dopo la risposta di Jorginho “non ho mai giocato a Manchester”, Tardelli si è scusato con un clamoroso “scusa Serginho”. Il tempo passa per tutti anche per campioni che hanno segnato la storia della Nazionale azzurra. Forse è giunto il momento che anche la RAI faccia una valutazione su questo.

Fonte Rai