Mercato Inter: Smentito l’accordo con il Real

(Mercato Inter) Il mercato non si ferma mai. Dopo il colpo Lautaro Martinez, adeguandosi a questa massima, l’Inter sta lavorando da tempo su un altro giovane talento argentino, Exequiel Palacios, ventenne centrocampista del River Plate. Nel primo pomeriggio si è sparsa la notizia che la società argentina avesse già trovato l’accordo con il Real Madrid. Sulla base di 20 milioni circa.

Parlando a Radio El Mundo, l’agente di Palacios Renato Corsi ha seccamente smentito la notizia dell’accordo.”Ho letto anche io le notizie riguardanti un accordo già definito. Non ne sapevo nulla e per questo ho chiamato Francescoli, ds del River, che mi ha seccamente smentito questa notizia. Io non ho parlato col Real Madrid, mentre ho parlato con l’Inter. I nerazzurri amano il giocatore e Zanetti mi ha detto che lo sta seguendo”.

Corsi ha poi confermato che il contratto di Palcios con il River prevede una clausola rescissoria di 15 milioni di euro ma che è intenzione dell’entourage non sfruttare questa possibilità, volendo continuare a mantenere un rapporto proficuo con la società.

Fonte Radio El Mundo