Inter: Icardi lavora in gruppo

(Inter News) Da giorni si rincorrono le voci sull’effettivo stato di salute di Mauro Icardi. Da quando il bomber ha raggiunto il ritiro della nazionale argentina negli Stati Uniti, si sono rincorse notizie contrastanti. Finalmente adesso arrivano notizie ufficiali e confortanti. Un post pubblicato poco fa sull’account Twitter ufficiale dell’Albiceleste toglie ogni dubbio e riporta il sereno in casa nerazzurra.

Icardi sta bene, oggi ha ripreso a lavorare regolarmente insieme al gruppo dei compagni. Il CT Scaloni tuttavia avrebbe deciso di non schierarlo nella gara contro il Guatemala in programma domani mentre il centravanti potrebbe giocare almeno uno spezzone della seconda amichevole che andrà in scena la settimana prossima contro la Colombia. Notizie rassicuranti per i tifosi dunque, in vista della ripresa del campionato e soprattutto dell’esordio nerazzurro in Champions League contro il Tottenham del prossimo 18 settembre. Resta invece la preoccupazione per Lautaro Martinez, anch’egli convocato nella nazionale di Scaloni ma costretto ad un repentino rientro a Milano per curare il guaio muscolare che lo ha fermato ai box.